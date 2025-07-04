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Польша направила России ноту из-за повреждения посольства в Киеве

МИД Польши направил дипмиссии РФ ноту из-за повреждения посольства в Киеве
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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство иностранных дел (МИД) Польши направило дипмиссии России ноту с обвинением в авиаударе, из-за которого якобы получило повреждение посольство страны в Киеве. Об этом говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства на странице в соцсети X.

«Министерство иностранных дел направило в посольство России ноту, в которой выразило решительный протест против авиаударов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что удар «противоречит международному праву, в частности Венской конвенции 1961 года о дипломатических отношениях».

Незадолго до этого глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что здание консульского отдела посольства Польши в Киеве якобы получило повреждения в результате нанесенных по украинской столице ударов ВС РФ. Он добавил, что уже поговорил с польским послом Петром Лукасевичем, по его словам, никто не пострадал. Глава МИД Польши подчеркнул, что «Украине срочно нужны средства ПВО».

4 июля украинское издание «Страна.ua» сообщало, что небо над Киевом затянуло дымом после массированного удара ВС РФ. Местные порталы сообщали о резком превышении нормы содержания вредных веществ и тяжелых частиц в воздухе в 16 раз.

Ранее военный эксперт высказался об ударе «Кинжалом» по Киеву.

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