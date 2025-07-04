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Россия отвергла новые санкции США против Кубы

Захарова назвала новые санкции США против Кубы незаконными
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Россия осудила ужесточение санкционной политики США в отношении Кубы, назвав эти меры нарушением норм международного права. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Любые элементы давления на кубинское правительство абсолютно неприемлемы и незаконны. Санкции США обречены на провал, а Куба продолжит развивать внешнеэкономические связи», — подчеркнула Захарова.

Поводом стал меморандум Дональда Трампа, отменяющий послабления администрации Байдена и восстанавливающий жесткие ограничения против Гаваны. В документе не уточняются конкретные санкционные механизмы.

Захарова подтвердила курс на укрепление стратегического партнерства с Кубой.

«Будем расширять политическое сотрудничество и практическое взаимодействие для социально-экономического развития», — сказала она.

26 июня директор Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Дмитрий Розенталь заявил, что наиболее позитивно, как показывают исследования, к России в Латинской Америке относятся Куба, Венесуэла и Никарагуа.

Ранее сообщалось, что Куба рассчитывает на Россию в преодолении энергетического кризиса.

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