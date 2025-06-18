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Куба рассчитывает на Россию в преодолении энергетического кризиса

Министр Перес-Олива Фрага: Куба с помощью РФ преодолеет кризис в энергетике
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Shutterstock

Куба рассчитывает с помощью России преодолеть энергетический кризис и развить туристическую отрасль, заявил глава кубинского министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Оскар Перес-Олива Фрага. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на сессии российско-кубинского делового диалога на Петербургском международном экономическом форуме(ПМЭФ), министр напомнил, что энергетическая ситуация на Кубе остается крайне напряженной. Он выразил уверенность, что Гавана и Москва разработают совместные бизнес-модели, которые помогут преодолеть кризис в энергетике.

Перес-Олива Фрага указал в качестве положительного примера двустороннего сотрудничества деятельность российской компании «Зарубежнефть» в нефтяной сфере. Он отметил, что такие проекты могут сыграть ключевую роль в обеспечении энергетической устойчивости страны, в том числе с помощью развития возобновляемых источников энергии и модернизации существующей инфраструктуры.

Министр подчеркнул чрезвычайно важное значение сферы туризма для Кубы. Он отметил, что в прошлом году число посетивших страну российских туристов значительно возросло, и кубинские власти намерены улучшать качество услуг для туристов из России и расширять для них предложения.

18 июня сообщалось, что Россия может принять участие в модернизации и восстановлении работоспособности энергосистемы Кубы.

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