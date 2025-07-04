На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Из-за решений Трампа более миллиона человек находятся под угрозой голода

Independent: нигерийцам угрожает голод из-за прекращения программ USAID
close
Jonathan Ernst/Reuters

Решение администрации Дональда Трампа прекратить 80% программ USAID в Нигерии привело к остановке продовольственной помощи Всемирной продовольственной программы (WFP). С августа 1,3 млн человек останутся без поддержки, сообщает The Independent.

«Ресурсы исчерпаны к июлю. Люди будут голодать — это прямое следствие сокращения финансирования», — заявила представитель WFP Чи Лаэль.

США прекратили контракты на сумму $200 млн, бывшие основой бюджета WFP в Нигерии. Это усугубило кризис в регионах. Клиники WFP закроются, оставив 300 тыс. детей без лечения.

Ранее Lancet прогнозировал: сокращение гуманитарных бюджетов при Трампе может привести к 14 млн жертвам к 2030 году. Нигерия объявила ЧС по продбезопасности в апреле после рекордных наводнений.

Агентство США по международному развитию (USAID) с 1 июля официально прекратило администрирование программ иностранной помощи, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Ранее сообщалось, что программы USAID по Украине могут быть свернуты до конца года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами