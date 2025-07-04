Из-за решений Трампа более миллиона человек находятся под угрозой голода

Решение администрации Дональда Трампа прекратить 80% программ USAID в Нигерии привело к остановке продовольственной помощи Всемирной продовольственной программы (WFP). С августа 1,3 млн человек останутся без поддержки, сообщает The Independent.

«Ресурсы исчерпаны к июлю. Люди будут голодать — это прямое следствие сокращения финансирования», — заявила представитель WFP Чи Лаэль.

США прекратили контракты на сумму $200 млн, бывшие основой бюджета WFP в Нигерии. Это усугубило кризис в регионах. Клиники WFP закроются, оставив 300 тыс. детей без лечения.

Ранее Lancet прогнозировал: сокращение гуманитарных бюджетов при Трампе может привести к 14 млн жертвам к 2030 году. Нигерия объявила ЧС по продбезопасности в апреле после рекордных наводнений.

Агентство США по международному развитию (USAID) с 1 июля официально прекратило администрирование программ иностранной помощи, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Ранее сообщалось, что программы USAID по Украине могут быть свернуты до конца года.