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Президент Польши заявил, что его страна «спасла» Украину

Президент Дуда: Польша спасла Украину, поставив ВСУ военную технику
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Czarek Sokolowski/AP

Именно Польшу следует благодарить за «спасение» Украины, заявил президент республики Анджей Дуда. Его цитирует издание Onet.

«Я считаю, мы можем смело сказать, что мы на самом деле во многом спасли Украину, потому что мы были первыми, кто действительно отправил Украине тяжелую технику, чтобы защитить ее», — сказал польский лидер.

По его словам, Киев «буквально умолял» Варшаву передать ВСУ самолеты МиГ-29. Дуда отметил, что Польша действительно спрашивала разрешению у НАТО на поставку истребителей, однако США заблокировали инициативу.

3 июля журнал Military Watch Magazine сообщил, что Польша заключила контракт с Южной Кореей на приобретение 180 танков K2 «Черная пантера». Данная сделка позволит Польше заменить устаревшие советские Т-72 и PT-91, которые будут переданы Украине.

Ранее в Польше предрекли ВСУ проблемы из-за отправки Россией на фронт большой партии танков.

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