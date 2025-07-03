Польша заключила контракт с Южной Кореей на приобретение 180 танков K2 «Черная пантера». Данная сделка позволит Польше заменить устаревшие советские Т-72 и PT-91, которые будут переданы Украине, сообщает журнал Military Watch Magazine.

Согласно соглашению, 63 танка будут собраны на польских мощностях под контролем государственной оборонной компании PGZ. Южнокорейская сторона также предложит новые версии техники, поделится технологиями и обеспечит полную техническую поддержку. Первые 96 единиц должны прибыть в Польшу до конца 2024 года.

В будущем Варшава планирует закупить у Южной Кореи до 1000 танков K2 и выражает интерес к новейшей модели K3. Эксперты полагают, что такие поставки могут затянуть конфликт в Украине, создавая у Киева ложное чувство бесконечных военных возможностей.

В издании отмечается, что общее количество танков, отправленных в Киев, превысит 300.

Сегодня польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш выразил разочарование в связи с решением Соединенных Штатов прекратить оказание военной помощи Украине. По его мнению, подобный ход событий не сулит ничего хорошего для Польши. Глава оборонного ведомства также акцентировал внимание на активных усилиях европейских стран по поддержке Украины.

Ранее сообщалось, что в Польше опасаются прихода к власти на Украине пророссийских сил.