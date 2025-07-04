В Грузии предложили США разработать взаимовыгодную «дорожную карту»

Власти Грузии предложили США разработать взаимовыгодную «дорожную карту», чтобы наладить испортившиеся при прошлой администрации Белого дома отношения. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Мы сделали шаг со своей стороны, отчетливо заявив, что готовы возобновить стратегическое партнерство с США с чистого лица. <...> Более того, мы готовы сесть и расписать конкретную «дорожную карту» этого стратегического партнерства, отразив в ней взаимную выгоду», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Он добавил, что Грузия терпеливо ждет от Вашингтона встречных шагов.

В мае генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что США должны быть другом и партнером Грузии, а не повелителем.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отмечал, что Белый дом привержен укреплению мирных и плодотворных отношений с грузинским правительством.

Ранее в Грузии оценили отношения с Евросоюзом.