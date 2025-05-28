На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент США поздравил своего грузинского коллегу с Днем независимости страны

Трамп отправил поздравление Кавелашвили по случаю Дня независимости Грузии
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил главу Грузии Михаила Кавелашвили с отмечавшимся 26 мая в республике Днем независимости. Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Грузии сообщает Первый канал национального телевидения.

Трамп в поздравительном письме назвал 107-ю годовщину независимости Грузии эпохальной датой в борьбе грузинского народа за суверенитет, безопасность и национальную идентичность. Он заявил, что Белый дом привержен укреплению мирных и плодотворных отношений с грузинским правительством.

Президент США выразил надежду, что в будущем экономические связи между Вашингтоном и Тбилиси будут углубляться, а двустороннее сотрудничество — расширяться.

27 мая премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, президента Польши Дональда Туска и канцлера Германии Фридриха Мерца за отсутствие дипломатического такта и этикета в связи с их недавним заявлением по случаю Дня независимости Грузии.

В письме, опубликованном посольством Франции в Тбилиси, Макрон, Туск и Мерц поздравили грузинский народ, но одновременно осудили действия властей в отношении СМИ, оппозиции и гражданского общества.

Ранее Грузия запретила россиянам и гражданам Белоруссии вывозить из страны автомобили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами