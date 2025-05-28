Президент США поздравил своего грузинского коллегу с Днем независимости страны

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил главу Грузии Михаила Кавелашвили с отмечавшимся 26 мая в республике Днем независимости. Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Грузии сообщает Первый канал национального телевидения.

Трамп в поздравительном письме назвал 107-ю годовщину независимости Грузии эпохальной датой в борьбе грузинского народа за суверенитет, безопасность и национальную идентичность. Он заявил, что Белый дом привержен укреплению мирных и плодотворных отношений с грузинским правительством.

Президент США выразил надежду, что в будущем экономические связи между Вашингтоном и Тбилиси будут углубляться, а двустороннее сотрудничество — расширяться.

27 мая премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, президента Польши Дональда Туска и канцлера Германии Фридриха Мерца за отсутствие дипломатического такта и этикета в связи с их недавним заявлением по случаю Дня независимости Грузии.

В письме, опубликованном посольством Франции в Тбилиси, Макрон, Туск и Мерц поздравили грузинский народ, но одновременно осудили действия властей в отношении СМИ, оппозиции и гражданского общества.

Ранее Грузия запретила россиянам и гражданам Белоруссии вывозить из страны автомобили.