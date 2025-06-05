В Грузии оценили отношения с Евросоюзом

Грузия просит от Европейского союза (ЕС) начала консультаций и дискуссий по актуальным темам, но получает в ответ пустые и грубые заявления. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает «Интерфакс».

«Мы надеемся, что отношение к Грузии изменится, и это нужно не только нам, но и Евросоюзу. Наша цель отражена в конституции страны — стать членом Евросоюза к 2030 году, когда мы будем готовы к этому более, чем другие страны», — сказал он.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Польши Дональда Туска и канцлера Германии Фридриха Мерца за отсутствие дипломатического такта и этикета в связи с их недавним заявлением по случаю Дня независимости Грузии.

В письме, опубликованном посольством Франции в Тбилиси, Макрон, Туск и Мерц поздравили грузинский народ, но одновременно осудили действия властей в отношении СМИ, оппозиции и гражданского общества.

Ранее в Грузии заявили о шантаже со стороны США.