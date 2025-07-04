Бывший генсек ОБСЕ рассказал, чего не хватает переговорам России и Украины

Гремингер: переговорам России и Украины не хватает структуры и повестки

Переговорам между Россией и Украиной не хватает структуры и согласованной повестки, это затрудняет прогресс. Об этом в интервью РБК рассказал бывший генсек ОБСЕ и исполнительный директор Центра Женевской политики безопасности Томас Гремингер.

«Необходимо, чтобы стороны снова вели переговоры в рамках структурированного переговорного процесса. Именно этого сейчас не хватает», — заявил он.

По его словам, мировое сообщество наблюдает политические импульсы, которые заставили Киев и Москву снова выйти на контакт.

Гремингер добавил, что между российской и украинской сторонами было несколько обменов военнопленными, и этот момент нельзя недооценивать. Он подчеркнул, что переговоры, которые проходили между делегациями в 2022 году, были более структурированными.

До этого политолог Дмитрий Солонников заявил, что прогресса в переговорах по Украине нет из-за совершенно разных позиций Запада и России по вопросам урегулирования кризиса: США и Европа хотят скорейшего перемирия, а Россия говорит о демилитаризации и денацификации.

Ранее в России заявили, что Европа «совершенно не нужна» на переговорах по Украине.