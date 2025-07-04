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Политолог объяснил отсутствие прогресса в переговорах по Украине

Политолог Солонников: прогресса по Украине нет из-за разных позиций Запада и РФ
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Александр Кряжев/РИА Новости

Прогресса в переговорах по Украине нет из-за совершенно разных позиций Запада и России по вопросам урегулирования кризиса: США и Европа хотят скорейшего перемирия, а Россия говорит о демилитаризации и денацификации. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Дмитрий Солонников.

«Прогресса действительно нет в тех переговорах, о которых говорил [президент США Дональд] Трамп, боевые действия продолжаются. Никакой близости позиций, никакого сближения позиций нет», — отметил он.

США и Европа настаивают на безоговорочном скорейшем перемирии без предварительных условий с задачей остановить боевые действия по линии боевого соприкосновения, заявил Солонников. Они, по мнению эксперта, и дальше продолжат насыщать Украину оружием.

Россия, в свою очередь, говорит о необходимости денацификации, демилитаризации и вывода украинских войск с российских территорий Донбасса, обратил внимание политолог.

«Поэтому какой прогресс? Никакого прогресса, все правильно. То есть Трамп это фиксирует, и все», — подытожил Солонников.

3 июля Трамп провел телефонный разговор с Путиным — и остался недоволен ситуацией вокруг Украины. По мнению президента США, в мирном процессе нет прогресса. Он также заверил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине, но США должны быть уверены, что им самим хватает боеприпасов. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заявили, что Европа «совершенно не нужна» на переговорах по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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