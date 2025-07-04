Царев: новость о закрытии русскоязычных школ в Азербайджане — намеренный вброс

Новость о закрытии русскоязычных школ в Азербайджане — намеренный вброс. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политик, экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев. По его словам, противники России этим фейком намеренно пытались добить отношения Москвы и Баку.

Он также обратил внимание, что сообщения о закрытии русских классов массово рассылались детям в Азербайджане через мессенджеры.

«Причем написано было достаточно грамотно. То есть фейк был изготовлен очень хорошо, качественно. И это действительно была массовая рассылка. Кому это было нужно? Думаете, азербайджанцам? Думаю, нет. Зачем? Они, если захотят, и так закроют, захотят — потом откроют. Это их страна, это их возможности и право», — сказал Царев.

Накануне местный портал Oxu.az сообщил, что власти Азербайджана приняли решение постепенно закрывать русскоязычные школы. Утверждалось, что родители получили сообщения о том, что учебные учреждения будут закрывать поэтапно.

Позднее минобрнауки Азербайджана опровергло информацию о прекращении в республике обучения на русском языке.

В настоящий момент в Азербайджане работают 340 русскоязычных школ, сообщает портал Mektebgushesi. В 16 из них обучение ведется только на русском. В остальных преподают на двух языках. В них обучаются 150-160 тысяч учеников.

Ранее в России обвинили Великобританию в «подогревании» конфликта с Азербайджаном.