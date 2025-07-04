«Нам не нужен временный мир»: политолог о переговорах Путина и Трампа

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом о том, что Россия готова продолжать переговорный процесс по Украине, но не отступится от поставленных целей.

Эксперт допустил, что США в лице Трампа продемонстрировали готовность свернуть поставки вооружений Киеву ради быстрого прекращения огня. Однако, по его словам, Москва не стремится просто зафиксировать текущую линию фронта.

«Нам нужна не приостановка, а завершение войны. Причем такое, которое устраняет саму угрозу. Не игра в компромиссы, не временная передышка, а полноценное решение, после которого никто не сможет использовать Украину как инструмент давления на нас. И в этом Путин был предельно прям», — подчеркнул Пинчук.

Накануне Путин в шестой раз созвонился с Трампом. Российский президент поздравил коллегу с Днем независимости и отметил, что РФ сыграла не последнюю роль в становлении государственности США. Главы государств обсудили еще несколько тем, прежде чем Путин сказал Трампу, что Москва настроена на переговоры по конфликту на Украине, однако будет добавиться намеченных целей. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, президенты созвонятся еще раз в ближайшее время.

До этого США полностью приостановили передачу вооружений Украине, включая боеприпасы и комплектующие. В Киеве считают, что Вашингтон может использовать эту паузу как рычаг давления. В Пентагоне при этом утверждают, что поставки временно остановлены для ревизии собственных запасов.

Ранее в Кремле заявили о готовности РФ к новому раунду переговоров с Украиной.