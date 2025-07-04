В Кремле заявили, что дата послания Путина к Федеральному собранию не определена

Конкретные сроки послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент определяет даты оглашения послания в соответствии с той целесообразностью, которая имеется по срокам. В этом году президент считает целесообразным сделать это позднее», — сказал он.

Послание президента РФ Федеральному собранию — это, как правило, ежегодное обращение главы государства к парламенту. Является программным политико-правовым документом, выражающим видение президента стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу.

В 2024 году послание Путина было зачитано 29 февраля 2024 года и продлилось свыше двух часов, в 2023 году Путин выступил с посланием 21 февраля. В 2022 году «из-за большой динамики событий» послание было озвучено осенью — 21 сентября 2022 года.

Ранее в Кремле объяснили, будет ли связано послание Путина парламенту с переговорами с США.