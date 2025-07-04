«Нужно читать между строк»: политолог о телефонном разговоре Путина и Трампа

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Он предположил, что беседа связана с решением Вашингтона прекратить поставки оружия Киеву.

«А теперь вспомните те условия, которые мы обозначали для начала перемирия. Мы говорили о том, что мы готовы к перемирию, если США и Европа прекратят поставки вооружения. Так вот, вчера делается фактически официальное заявление на эту тему, а теперь Трамп инициирует соответствующий разговор», — отметил эксперт.

Наличие причинно-следственных связей между этими двумя событиями не вызывает никаких вопросов, нужно читать между строк, добавил он.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся накануне. Президент США остался недоволен ситуацией вокруг Украины. По его мнению, в мирном процессе прогресса нет. Глава Белого Дома заверил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине, но Соединенные Штаты должны быть уверены, что им самим хватает боеприпасов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого США полностью приостановили передачу вооружений Украине, включая боеприпасы и комплектующие. В Киеве считают, что Вашингтон может использовать эту паузу как рычаг давления. В Пентагоне при этом утверждают, что поставки временно остановлены для ревизии собственных запасов.

Ранее в Европе испугались, что Путин и Трамп исключат ее из переговоров по Украине.