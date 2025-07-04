На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Нужно читать между строк»: политолог о телефонном разговоре Путина и Трампа

Политолог Пинчук: США выполнили условие России по Украине
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости/Alex Brandon/AP

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Он предположил, что беседа связана с решением Вашингтона прекратить поставки оружия Киеву.

«А теперь вспомните те условия, которые мы обозначали для начала перемирия. Мы говорили о том, что мы готовы к перемирию, если США и Европа прекратят поставки вооружения. Так вот, вчера делается фактически официальное заявление на эту тему, а теперь Трамп инициирует соответствующий разговор», — отметил эксперт.

Наличие причинно-следственных связей между этими двумя событиями не вызывает никаких вопросов, нужно читать между строк, добавил он.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся накануне. Президент США остался недоволен ситуацией вокруг Украины. По его мнению, в мирном процессе прогресса нет. Глава Белого Дома заверил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине, но Соединенные Штаты должны быть уверены, что им самим хватает боеприпасов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого США полностью приостановили передачу вооружений Украине, включая боеприпасы и комплектующие. В Киеве считают, что Вашингтон может использовать эту паузу как рычаг давления. В Пентагоне при этом утверждают, что поставки временно остановлены для ревизии собственных запасов.

Ранее в Европе испугались, что Путин и Трамп исключат ее из переговоров по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами