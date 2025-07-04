США остановкой помощи Киеву добиваются мира на Украине

WSJ: остановка помощи США может быть стратегией по принуждению к миру на Украине

Остановка американской военной помощи Украине может оказаться стратегией Вашингтона по принуждению Москвы и Киева к миру. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Возможно, отрицание Украины является частью более масштабной стратегии по принуждению обеих сторон к переговорам», — говорится в сообщении издания.

Приостановка военной помощи Украине, напоминает WSJ, включает в себя ракеты ПВО Patriot, ракеты Hellfire, около 8500 снарядов Howitzer и другие боеприпасы.

1 июля США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды. В США раскритиковали это решение Пентагона. В минобороны ответили, что американской армии самой не хватает боеприпасов. Издание Politico узнало, что на фоне такого решения Киев решил сменить тактику и вместо военной помощи просить у Вашингтона разрешения для европейских стран закупать американское оружие и передавать его украинской стороне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде сочли, что США хотят отдать Украину России.