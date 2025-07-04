Названа возможная цель РФ в рамках летней кампании на Украине

РФ в рамках летней кампании на Украине стремится не завоевать территории, а подорвать поддержку Киева со стороны граждан и западных стран. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам авторов статьи, приобретение новых территорий может оказаться не самой важной целью Москвы на текущем этапе боевых действий.

«Вместо этого, как говорят некоторые аналитики, [президент РФ Владимир] Путин хочет сжевать войска и технику своего меньшего соседа и подорвать [его] поддержку со стороны гражданского населения, а также Запада», — говорится в публикации.

Как отметили журналисты, Москва уверена в своей способности одержать верх в так называемой «войне на истощение». В том числе из-за возникших у Киева проблем с боеприпасами.

3 июля российский лидер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. После беседы хозяин Белого дома заявил о своем неудовлетворении ситуацией в зоне украинского конфликта. Он подчеркнул, что пока прогресс в процессе урегулирования кризиса отсутствует.

Ранее помощник Путина назвал «висящей в воздухе» идею об организации личной встречи российского и американского лидеров.