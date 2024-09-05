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Песков прокомментировал реализацию Дейтонского соглашения

Песков: реализация Дейтонского соглашения деградирует

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что реализация Дейтонского соглашения в настоящее время деградирует, интересы сербов в Республике Сербской ущемляются. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Москва и Белград одинаково смотрят на попытки попрания основ, заложенные в Дейтоне.

По словам Пескова, российская сторона категорически не согласна с тем, что интересы сербов ущемляются.

Дейтонское соглашение было подписано в декабре 1995 года в городе Дейтон в США. Оно подразумевает прекращение огня, разделение территорий враждующих сторон, а также обособление территорий между Республикой Босния и Герцеговина, Союзной Республикой Югославия (Сербия и Черногория) и Хорватией.

Накануне официальный представитель пресс-службы ЕС Петер Стано заявил, что Европейский союз ожидает, что Сербия, как кандидат на членство в политическом объединении, воздержится от укрепления связей с Российской Федерацией.

Стано напомнил, что Белград должен соблюдать ценности Евросоюза и проводить свою внешнюю политику в соответствии с общеевропейской.

Ранее глава Сербии заявил, что не общался с Путиным с начала российско-украинского конфликта.

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