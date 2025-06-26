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Стало известно, что напуганные бойцы ВСУ в Сумах ищут совета у ясновидящих

ТАСС: айдаровцы в Сумах обращаются к гадалкам за советом о дезертирстве
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Depositphotos

Военнослужащие украинского батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) на Сумском направлении начали обращаться к ясновидящим и гадалкам, чтобы получить совет по поводу возможного дезертирства. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах.

По их словам, бойцы из состава 24-го отдельного штурмового батальона ежедневно отправляются в лобовые атаки по приказу командования ВСУ. При этом в подразделении, которое ранее состояло в основном из идейных националистов, сейчас служат преимущественно мобилизованные принудительно.

Эти люди, как утверждает источник, деморализованы и напуганы потерями. Именно это, по его словам, и заставляет некоторых из них искать подсказку у экстрасенсов.

Командир группы штурмовиков 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Пчела» рассказывал, что украинская армия из-за отсутствия живой силы избегает стрелковых боев и применяет беспилотные летательные аппараты.

Он отметил, что село Запорожье стало уже четвертым населенным пунктом, освобожденным его бойцами за месяц. Его взятие не представляло особой сложности.

Ранее солдат ВСУ заявил, что сдался в плен из-за своего русского происхождения.

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