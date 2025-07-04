Додик рассказал о беседе с Путиным на полях ПМЭФ

Додик обсуждал с Путиным на полях ПМЭФ проекты в сфере энергетики и культуры

Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сотрудничество в энергетической области, а также в сфере культуры и образования. Об этом Додик сообщил в интервью ТАСС.

«Визит подтверждает многолетнюю дружбу, взаимное уважение и открытую готовность к расширению сотрудничества между Республикой Сербской и Россией в области здравоохранения, образования, культуры, энергетики и нефтяной промышленности», — сообщил Додик.

Лидер сербов Боснии и Герцеговины отметил, что ему удалось вновь пообщаться с Путиным о дальнейших планах реализации уже согласованных вопросов. По его словам, ПМЭФ открывает возможность для укрепления связей с РФ, а также с другими дружественными государствами.

До этого Милорад Додик заявил, что получает письма с угрозами в свой адрес из-за контактов с Россией. Политик подчеркнул, что его контакты с российской стороной вызывают у боснийских мусульман «буквально бешенство».

Ранее Додик прокомментировал призывы европейских политиков готовиться к войне с РФ.