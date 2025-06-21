Додик прокомментировал призывы европейских политиков готовиться к войне с РФ

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил в интервью ТАСС, что Европа не готова к войне с Россией, несмотря на ложь европейских политиков.

«Их (европейских политиков. — «Газета.Ru») политика — это антиполитика во всех отношениях», — сказал Додик на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава Республики Сербской назвал европейских лидеров плохими политиками, которые работают во вред своему государству, и обвинил во лжи. Отвечая на вопрос о готовности европейцев воевать с РФ, он заявил, что «они ни к чему сейчас не готовы».

До этого в рамках ПМЭФ Додик рассказал журналистам, что европейские страны живут в самодовольстве и не видят трендов на ближайшие 5–10 лет, рискуя подвергнуться экономической маргинализации. По его словам, в международной политике позиция глобального Юга становится все более значимой.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге 18–21 июня. Тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Страной-гостем ПМЭФ-2025 стало Королевство Бахрейн.

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