Додик рассказал об угрозах ему из-за отношений с Россией

Додик рассказал о письмах с угрозами из-за его отношений с Россией

Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что получает письма с угрозами в свой адрес из-за контактов с Россией. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, в Республике Сербской он ощущает себя в полной безопасности.

«Но, конечно, я получаю различные письма. Много нападений и подобных угроз направляется через социальные сети со стороны бошняков, так называемых боснийских мусульман Боснии и Герцеговины», — заявил Додик.

По словам Додика, его контакты с российской стороной вызывают у боснийских мусульман «буквально бешенство».

До этого Додик на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что европейские страны живут в самодовольстве и не видят трендов на ближайшие 5–10 лет, рискуя подвергнуться экономической маргинализации. По его словам, в международной политике позиция глобального Юга становится все более значимой.

Ранее Додик прокомментировал призывы европейских политиков готовиться к войне с РФ.