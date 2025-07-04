Трамп рассказал о поставках США оружия Украине

США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что американская сторона работает с Киевом и пытается помочь Украине. Трамп добавил, что предыдущий президент США Джо Байден «опустошил собственную страну».

До этого сообщалось, что власти Германии хотят заключить с США тайную сделку по вооружениям для Украины. В Берлине вызвало тревогу решение Вашингтона приостановить поставку некоторых вооружений Киеву. Власти ФРГ считают, что нехватка ракет для систем противовоздушной обороны Patriot являются самой серьезной проблемой для Украины.

1 июля стало известно, что США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая противоракеты Patriot, ракеты Stinger и 155-мм артиллерийские снаряды. В США раскритиковали это решение Пентагона. В минобороны ответили, что американской армии самой не хватает боеприпасов. Издание Politico узнало, что на фоне такого решения Киев решил сменить тактику и вместо военной помощи просить у Вашингтона разрешения для европейских стран закупать американское оружие и передавать его украинской стороне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт раскрыл, кто заменит Украине помощь от США.