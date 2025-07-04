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Трамп рассказал о поставках США оружия Украине

Трамп: США продолжают поставлять оружие Украине
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Staff Sgt. Marco Gomez/Keystone Press Agency/Global Look Press

США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что американская сторона работает с Киевом и пытается помочь Украине. Трамп добавил, что предыдущий президент США Джо Байден «опустошил собственную страну».

До этого сообщалось, что власти Германии хотят заключить с США тайную сделку по вооружениям для Украины. В Берлине вызвало тревогу решение Вашингтона приостановить поставку некоторых вооружений Киеву. Власти ФРГ считают, что нехватка ракет для систем противовоздушной обороны Patriot являются самой серьезной проблемой для Украины.

1 июля стало известно, что США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая противоракеты Patriot, ракеты Stinger и 155-мм артиллерийские снаряды. В США раскритиковали это решение Пентагона. В минобороны ответили, что американской армии самой не хватает боеприпасов. Издание Politico узнало, что на фоне такого решения Киев решил сменить тактику и вместо военной помощи просить у Вашингтона разрешения для европейских стран закупать американское оружие и передавать его украинской стороне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт раскрыл, кто заменит Украине помощь от США.

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