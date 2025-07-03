В Германии заявили о возможной сделке с США по вооружениям для Украины

Bild: власти Германии хотят заключить сделку с США по вооружениям для Украины

Власти Германии хотят заключить с США тайную сделку по вооружениям для Украины. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на источники.

По их информации, в Берлине вызвало тревогу решение Вашингтона приостановить поставку некоторых вооружений Киеву. Власти ФРГ считают, что нехватка ракет для систем противовоздушной обороны Patriot являются самой серьезной проблемой для Украины.

Как заявили источники издания, Берлин ожидает согласия Пентагона на передачу украинской стороне двух таких систем, которые ФРГ бы профинансировала для Украины.

1 июля стало известно, что США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая противоракеты Patriot, ракеты Stinger и 155-мм артиллерийские снаряды. В США раскритиковали это решение Пентагона. В минобороны ответили, что американской армии самой не хватает боеприпасов. Издание Politico узнало, что на фоне такого решения Киев решил сменить тактику и вместо военной помощи просить у Вашингтона разрешения для европейских стран закупать американское оружие и передавать его украинской стороне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт раскрыл, кто заменит Украине помощь от США.