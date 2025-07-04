ЛДПР предложила ужесточить борьбу с «резиновыми квартирами»

Партия ЛДПР предлагает ужесточить борьбу с «резиновыми» квартирами и хостелами и установить ограничение на регистрацию жильцов — не более одного человека на шесть квадратных метров. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе партии.

«В настоящее время в России сохраняют актуальность проблемы «резиновых квартир» и «резиновых хостелов». Ежегодно по стране фиксируются тысячи «резиновых квартир», где регистрируются сотни тысяч граждан, которые не намерены туда вселяться, а их реальное место жительства неизвестно», — говорится в пояснительной записке к предложению партии.

В ЛДПР подчеркивают, что действующие законы в России не ограничивают количество человек, которых можно зарегистрировать в жилом помещении.

«В маленькой однушке могут быть зарегистрированы сразу десять мигрантов, чье истинное место жительство неизвестно. И таких квартир по стране каждый год фиксируется десятки тысяч», — заявил «Газете.Ru» глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Поэтому, добавил политик, ЛДПР предлагает установить «жесткие ограничения» на регистрацию — не более одного человека на шесть квадратных метров. Такая мера не только поможет противостоять массовой фиктивной регистрации мигрантов, но и защитит права добросовестных граждан, считает Слуцкий.

До этого он заявлял, что депутаты из фракции ЛДПР готовят законодательные инициативы, направленные на борьбу с нелегальной миграцией.

Ранее в Госдуме предложили сдавать жилье мигрантам только по договору и на срок не больше года.