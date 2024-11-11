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В Госдуме предложили сдавать жилье мигрантам только по договору и не больше года

ЛДПР предложила сдавать жилье мигрантам только по договору и на год

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Shutterstock

Партия ЛДПР (Либерально-демократическая партия России) направила кабмину пакет законопроектов, которые ужесточат аренду квартир мигрантами. Об инициативах рассказал лидер партии Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

По словам политика, из-за мигрантов-арендаторов «коренное население нашей страны» сталкивается с шумом, мусором, драками и толпами.

«От фракции ЛДПР направили в правительство пакет законопроектов, которые обяжут предоставлять жилье мигрантам только по договору и ограничат максимальный срок аренды одним годом», — заявил лидер партии.

Слуцкий призвал прекратить субаренду «родственникам, друзьям и землякам», а в случае нарушения договора его нужно расторгать, а мигрантов выселять. Причем наказывать нужно не только иностранных арендаторов, но и арендодателей, если они поощряют создание «резиновых» квартир. Политик считает, что указанные меры вернут порядок в жилые дома и обеспечат безопасность граждан.

Ранее ректор петербургского вуза помог сотне мигрантов из арабских стран незаконно въехать в Россию.

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