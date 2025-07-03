В посольстве РФ подтвердили, что консул в Баку встретился с задержанными россиянами

Консул России в Баку провел трехчасовую встречу с задержанными в Азербайджане россиянами. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ.

«Пресс-служба посольства России в Азербайджане подтверждает, что консульский доступ к арестованным гражданам Российской Федерации был обеспечен. Руководитель консульского отдела посольства в течение трех часов общался с нашими соотечественниками», — заявили в диппредставительстве.

До этого Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье сообщил, что представитель консульства России в Баку провел встречу с задержанными сотрудниками Sputnik Азербайджан — главным редактором Игорем Картавых и шеф-редактором Евгением Белоусовым.

1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее концерт Эмина Агаларова отменили в России на фоне конфликта с Баку.