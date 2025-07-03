Концерт Эмина Агаларова отменили в России на фоне конфликта с Баку. Он объяснил почему

Концерт выходца из Азербайджана певца Эмина Агаларова в Светлогорске перенесли на год. Он сказал «Газете.Ru», что перенос шоу связан с «изменениями его делового графика». Ранее в Азербайджане отменили выступления многих российских артистов, в том числе в курортной зоне Sea Breeze, которая принадлежит Агаларову. В МИД страны заявили, что концерты российских артистов «не объединяют культурную среду» страны.

В Калининградской области перенесли концерт азербайджанского и российского певца Эмина Агаларова (Emin). Мероприятие должно было состояться 6 июля в «Янтарь-холле» в Светлогорске, но организаторы решили провести концерт через год. Это произошло на фоне ухудшения отношений между Россией и Азербайджаном.

«Причина отмены — обстоятельства непреодолимой силы. Вы же новости знаете. Билеты будут действительны или их можно вернуть там, где покупали», — сказали организаторы концерта РИА Новости.

Сам Агаларов объяснил «Газете.Ru» перенос концерта «изменениями в графике»:

«Концерт, запланированный на 6 июля в светлогорском «Янтарь-Холле», мы вынуждены перенести по причине изменения делового графика. Эта площадка — самая популярная в регионе, поэтому согласовать ближайшие даты не удалось. Мы приняли решение перенести мероприятие на следующий год. Я очень хочу приехать в Светлогорск — в 2026 году концерт обязательно состоится».

Эмин Агаларов родился в Баку. Он выступает на сцене и владеет крупным бизнесом, ему принадлежат город-курорт Sea Breeze Resort, сети Fitness by Emin Agalarov и Agalarov Rest. Кроме этого, Агаларов занимает место председателя Азербайджано-Российского делового совета. Его отец Араз Агаларов владеет крупной строительной компанией Crocus Group.

На фоне отмены выступлений российских артистов в Азербайджане депутат Госдумы, заслуженный артист РФ Денис Майданов в беседе с НСН заявил, что Россия не будет запрещать концерты азербайджанских певцов, в том числе Эмина Агаларова.

«Эмин — любимый артист в нашей стране, который собирает залы, к которому приходит публика, к которому ходят на концерты. Россия всегда была островом дружелюбия к людям культуры, спорта и искусства. Я уверен, что мы не опустимся до подобных гонений, мы с любовью относимся к артистам из Азербайджана и других стран», — сказал Майданов.

Музыкант добавил, что азербайджанские артисты могли бы стать мостом в переговорах между РФ и Азербайджаном.

Кого отменили в Азербайджане?

С 23 по 26 июля в Азербайджане пройдет музыкальный фестиваль Dream Fest 2025 в курортной зоне Sea Breeze, которая принадлежит Агаларову. Изначально заявлялось, что в мероприятии примут участие сразу несколько российских исполнителей, в том числе Егор Крид, Тимати, Клава Кока, Алсу, Ирина Дубцова, группа «Руки Вверх!». Однако министерство культуры Азербайджана решило отменить все культурные мероприятия по линии российских государственных и частных учреждений в связи с ухудшением отношений с РФ после рейда силовиков в Екатеринбурге, в результате которого задержали десятки этнических азербайджанцев.

Концерт Басты в августе, скорее всего, также не состоится. Туда уже нельзя купить билеты. Также отменили концерты Леонида Агутина и Анжелики Варум, спектакли «Щелкунчик», «Дюймовочка», «Мастер и Маргарита», шоу стендап-комиков.

«Не думаем, что концерты таких певцов, как Баста, обедняют нашу культурную среду», — заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что «расследование криминального прошлого российских граждан в Екатеринбурге вряд ли разумно смешивать с межгосударственными взаимодействиями России и Азербайджана в сфере культуры».

«То, что в дружественной нам стране запретили выступления российских артистов, включая детские коллективы, участвующие в международных мероприятиях в Баку, с моей точки зрения, шаг неправомерный и обедняющий, прежде всего, культурный ландшафт Азербайджана», — сказал он «Интерфаксу».

Он подчеркнул, что Москва не станет отменять азербайджанскую культуру в России, однако российским гражданам все же стоит оценивать риски при поездках в Азербайджан.

В конце июня в Екатеринбурге задержали десятки азербайджанцев, которых подозревают в причастности к убийству россиян, двое — главные подозреваемые — погибли во время рейда. После этого 1 июля в Баку задержали восемь граждан России, которых обвинили в киберпреступлениях и контрабанде наркотиков. Среди задержанных — глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

Психолог, туристы и студент: кого Азербайджан считает «русской ОПГ» наркоторговцев 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают... 02 июля 11:57

По данным Mash, за последние три дня тысячи россиян отменили свои поездки в Азербайджан. Туристы, которые уже находятся в стране, жалуются, что местная полиция применяет к ним физическое насилие, тщательно проверяет документы, «ищет их по отелям». При этом ТАСС пишет, что продажи туров в страну для россиян продолжаются.