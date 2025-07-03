Российский консул посетил задержанных журналистов Sputnik в Баку

Консул РФ встретился с главредом Sputnik Азербайджан и шеф-редактором

Представитель консульства России в Баку провел встречу с задержанными сотрудниками Sputnik Азербайджан — главным редактором Игорем Картавых и шеф-редактором Евгением Белоусовым. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Во время встречи консул удостоверился в условиях содержания журналистов. По данным источника, задержанные обеспечены необходимыми медикаментами и питанием.

1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия запросила посещение российских журналистов, которые были арестованы в Азербайджане.

Ранее пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде.