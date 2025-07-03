На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путину представили лимонад без сахара и «крупу будущего»

Путину показали еду будущего на выставке российских брендов
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину на выставке российских брендов «Знай наших» показали «еду будущего». Об этом пишет РИА Новости.

Необычные продукты представил главе государства замдиректора направления «Новый бизнес» агентства стратегических инициатив (АСИ) Михаил Хомич. В частности, президенту показали лимонад без сахара. По словам Хомич, в основе этого напитка молочная сыворотка и лимонад.

«Без сахара и суперполезный», — сообщил Путину директор.

Кроме того, Хомич представил «крупу будущего». Он заявил, что этот продукт очень полезный за счет содержания в нем большого количества веществ.

«Это суперфуд, суперъеда будущего», — сказал он.

До этого Путин в новом документальном фильме продемонстрировал, что хранится у него в холодильнике и лежит на столе в кремлевской квартире.

В опубликованных фрагментах видно, как президент достает из холодильника кефир, а из буфета — две белые чашки. На столе стоят фрукты, мед, мельницы для специй, соевый соус и стопка бумажных салфеток. Рядом с рабочими папками с документами на полке у зеркала можно заметить икону Спаса Нерукотворного.

Ранее нутрициолог Свиридова назвала бюджетные продукты, заменяющие дорогие суперфуды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами