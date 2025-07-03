Путину представили лимонад без сахара и «крупу будущего»

Президенту России Владимиру Путину на выставке российских брендов «Знай наших» показали «еду будущего». Об этом пишет РИА Новости.

Необычные продукты представил главе государства замдиректора направления «Новый бизнес» агентства стратегических инициатив (АСИ) Михаил Хомич. В частности, президенту показали лимонад без сахара. По словам Хомич, в основе этого напитка молочная сыворотка и лимонад.

«Без сахара и суперполезный», — сообщил Путину директор.

Кроме того, Хомич представил «крупу будущего». Он заявил, что этот продукт очень полезный за счет содержания в нем большого количества веществ.

«Это суперфуд, суперъеда будущего», — сказал он.

До этого Путин в новом документальном фильме продемонстрировал, что хранится у него в холодильнике и лежит на столе в кремлевской квартире.

В опубликованных фрагментах видно, как президент достает из холодильника кефир, а из буфета — две белые чашки. На столе стоят фрукты, мед, мельницы для специй, соевый соус и стопка бумажных салфеток. Рядом с рабочими папками с документами на полке у зеркала можно заметить икону Спаса Нерукотворного.

Ранее нутрициолог Свиридова назвала бюджетные продукты, заменяющие дорогие суперфуды.