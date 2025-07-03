Глава МИД Колумбии Сарабия подала в отставку

Глава МИД Колумбии подала в отставку спустя полгода после вступления в должность

Министр иностранных дел Колумбии Лаура Сарабия, занимавшая этот пост с конца января, объявила о своей отставке. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

Причиной такого решения стали разногласия внутри правительства по вопросу выбора подрядчика для изготовления паспортов.

«В последние дни были приняты решения, с которыми я не согласна и которые по соображениям личной последовательности и институционального уважения не могу поддержать», — говорится в письме Сарабии к президенту страны Густаво Петро.

Отмечается, что Сарабия выступала за продление истекающего 31 августа контракта на изготовление паспортов с компанией Thomas Greg & Sons, однако в результате личного вмешательства Петро было принято решение о передаче этих работ с 1 сентября Национальной типографии Колумбии, которая будет сотрудничать с Монетным двором Португалии.

С 2022 года Сарабия последовательно занимала ряд ключевых должностей в администрации Петро.

До этого бывший глава МИД Колумбии Альваро Лейва обвинил президента страны Густаво Петро в наркомании.

Ранее Колумбия подключилась к банку БРИКС.