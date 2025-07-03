На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Колумбии Сарабия подала в отставку

Глава МИД Колумбии подала в отставку спустя полгода после вступления в должность
true
true
true
close
Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Министр иностранных дел Колумбии Лаура Сарабия, занимавшая этот пост с конца января, объявила о своей отставке. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

Причиной такого решения стали разногласия внутри правительства по вопросу выбора подрядчика для изготовления паспортов.

«В последние дни были приняты решения, с которыми я не согласна и которые по соображениям личной последовательности и институционального уважения не могу поддержать», — говорится в письме Сарабии к президенту страны Густаво Петро.

Отмечается, что Сарабия выступала за продление истекающего 31 августа контракта на изготовление паспортов с компанией Thomas Greg & Sons, однако в результате личного вмешательства Петро было принято решение о передаче этих работ с 1 сентября Национальной типографии Колумбии, которая будет сотрудничать с Монетным двором Португалии.

С 2022 года Сарабия последовательно занимала ряд ключевых должностей в администрации Петро.

До этого бывший глава МИД Колумбии Альваро Лейва обвинил президента страны Густаво Петро в наркомании.

Ранее Колумбия подключилась к банку БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами