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Президента Колумбии обвинили в наркомании

Экс-глава МИД Колумбии Лейва обвинил президента страны Петро в наркомании
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Fernando Vergara/AP

Бывший глава МИД Колумбии Альваро Лейва обвинил президента страны Густаво Петро в наркомании. Свои подозрения дипломат высказал в открытом письме к президенту в социальной сети X.

«Ваши исчезновения, опоздания, неприемлемые неявки, поездки без цели, бессвязные фразы и сомнительная компания, в которой вы находитесь <...>, были замечены и будут продолжать замечаться», — подчеркнул он.

По словам Лейвы, зависимость главы государства обнаружилась в 2023 году во время поездки в Париж, когда он пропал на двое суток. Дипломат отметил, что Петро страдает от депрессии и тревожности, о чем хорошо известно, и заявил, что этим пользуются действующая глава МИД Колумбии Лаура Сарабия, глава МВД Армандо Бенедетти и бывший руководитель предвыборной кампании Петро Рикардо Роа.
Сам Петро обвинения отверг, при этом за время его президентства производство кокаина в Колумбии достигло максимума за 20 лет.

До этого Густав Петро заявил, что запрет кокаина в Колумбии обусловлен тем, что он производится в Латинской Америке, а не тем, что он хуже виски. При этом он подчеркнул, что не понимает причины запрета именно этого вида наркотиков.

Ранее в Подмосковье задержали противников Пабло Эскобара с кокаином.

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