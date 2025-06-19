Колумбия подключилась к банку БРИКС

Колумбия закончила присоединение к Новому банку развития БРИКС. Об этом заявила министр иностранных дел республики Лаура Сарабия на своей странице в социальной сети X.

«Колумбия официально присоединилась к банку БРИКС», — сообщила она.

Таким образом, Богота стала полноправным членом финансовой организации.

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва ранее заявил, что пригласил на летний саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро Мексику, Уругвай и Колумбию. Политик пояснил, что, по его мнению, хотя эти страны Латинской Америки не входят в организацию, их участие важно.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Ранее в МИД озвучили главную цель России на предстоящем саммите БРИКС.