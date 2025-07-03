Путин потребовал бережного отношения к лесам России

Президент России Владимир Путин призвал бережно относиться к лесам страны и не вырубать их ради строительства объектов вроде коттеджей. Слова главы государства приводит ТАСС.

«Надо очень бережно относиться к тому, что нам досталось в наследство. И ни в коем случае не позволять уничтожать эти посадки для целей, которые имеют важное, но все-таки второстепенное значение», — сказал президент в ходе пленарного заседания форума АСИ «Сильные идеи нового времени».

До этого глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что леса России, пострадавшие в результате боевых действий, будут восстановлены за два года после начала работ. Он отметил, что первая задача специалистов понять масштаб проблемы, а затем провести разминирование территории, разбор оборудования, блиндажей и других сооружений. После этого предстоит вырубить некоторые поврежденные растения, посадить новые, осуществить рекультивацию.

Руководитель Рослесхоза отметил, что ведомство восстанавливает ежегодно 1,2 млн га леса в РФ, что больше, чем все вместе взятые леса Курской, Белгородской и Брянской областей.

Ранее были названы главные экологические проблемы России.