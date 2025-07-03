Военный эксперт оценил возможность возобновления поставок оружия США Киеву

США не скоро смогут возобновить поставки оружия Киеву. На то, чтобы Пентагон восполнил свои арсеналы, могут уйти месяцы и даже годы. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что Вашингтон даже остановил партию 20 ракет-перехватчиков, которые готовились к отправке на Украину из польского Жешува.

«Два конфликта — на Украине и внезапно возникший на Ближнем Востоке — подорвали обороноспособность всего НАТО. Арсеналы Пентагона истощены настолько, что военное ведомство США буквально скребет по сусекам», — отметил аналитик.

Он добавил, что решение Соединенных Штатов по вооружениям диктуется «на земле». По его словам, именно на этом фоне Киев и Запад пытались добиться 30-дневного перемирия для восполнения своих арсеналов.

США полностью приостановили поставки вооружений Украине, включая боеприпасы и комплектующие. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники в правительстве Украины. В Киеве считают, что Вашингтон может использовать эту паузу как рычаг давления. В Пентагоне утверждают, что поставки временно остановлены для ревизии собственных запасов. По данным The Washington Post, украинская сторона была застигнута врасплох, а союзники в Европе не в состоянии компенсировать дефицит из-за слабых оборонных мощностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде заявили, что США хотят отдать Украину России.