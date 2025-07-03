На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт оценил возможность возобновления поставок оружия США Киеву

Военэксперт Анпилогов: США не скоро смогут возобновить военную помощь Украине
true
true
true
close
U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

США не скоро смогут возобновить поставки оружия Киеву. На то, чтобы Пентагон восполнил свои арсеналы, могут уйти месяцы и даже годы. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что Вашингтон даже остановил партию 20 ракет-перехватчиков, которые готовились к отправке на Украину из польского Жешува.

«Два конфликта — на Украине и внезапно возникший на Ближнем Востоке — подорвали обороноспособность всего НАТО. Арсеналы Пентагона истощены настолько, что военное ведомство США буквально скребет по сусекам», — отметил аналитик.

Он добавил, что решение Соединенных Штатов по вооружениям диктуется «на земле». По его словам, именно на этом фоне Киев и Запад пытались добиться 30-дневного перемирия для восполнения своих арсеналов.

США полностью приостановили поставки вооружений Украине, включая боеприпасы и комплектующие. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники в правительстве Украины. В Киеве считают, что Вашингтон может использовать эту паузу как рычаг давления. В Пентагоне утверждают, что поставки временно остановлены для ревизии собственных запасов. По данным The Washington Post, украинская сторона была застигнута врасплох, а союзники в Европе не в состоянии компенсировать дефицит из-за слабых оборонных мощностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде заявили, что США хотят отдать Украину России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами