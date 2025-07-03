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Финляндия намерена выйти из Оттавской конвенции

Президент Финляндии в пятницу утвердит выход страны из Оттавской конвенции
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Michael Nitzschke/Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб в пятницу, 4 июля, намерен утвердить решение о выходе страны из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. Об этом сообщает РИА Новости.

В повестке финского правительства на 4 июля указано рассмотрение денонсации Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, а также связанных с ней законов.

Парламент Финляндии одобрил выход страны из указанной конвенции 19 июня.

Отмечается, что выход Финляндии из конвенции не произойдет немедленно. После утверждения решения президентом Стуббом соответствующий документ будет направлен генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН). Официальный выход Финляндии из конвенции произойдет только по истечении шести месяцев с момента направления документа.

Вопрос о выходе Финляндии из соглашения был поднят в ноябре 2024 года одновременно с аналогичными инициативами в Польше и странах Балтии. Президент Стубб тогда заявил, что Финляндия рассматривает возможность выхода из Оттавской конвенции в связи с якобы существующей «угрозой» со стороны России, несмотря на то, что Российская Федерация неоднократно заявляла об отсутствии каких-либо угроз и обращала внимание на беспрецедентную активизацию деятельности НАТО вблизи своих западных границ.

В конце июня Украина формально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Ранее сообщалось, что Литва, Латвия и Эстония выходят из конвенции по противопехотным минам.

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