Путин высказался об интересе бизнеса к китайскому рынку

Путин: мировой бизнес хочет выйти на рынок Китая, потому что он огромен

Представители бизнеса из всех стран мира хотят выйти на рынок Китая, потому что он огромен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии на полях форума АСИ «Сильные идеи для нового времени», передает РИА Новости.

Разговор о китайском рынке шел в ходе осмотра выставки растущих российских брендов. От представителей бизнеса поступали вопросы по выходу на китайский рынок.

«Рынок огромный. Во всем мире все хотят выйти на китайский рынок», — отметил глава государства.

До этого первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин на ПМЭФ заявил, что Сбер может помочь китайским предприятиям малого и среднего бизнеса (МСП) найти партнеров для сотрудничества в России. По его словам, банк активно работает с Китаем и видит большой потенциал для развития сотрудничества, особенно в сегменте МСП.

Относительно помощи российскому бизнесу в выходе на китайский рынок Ведяхин уточнил, что Сбер активно сотрудничает с Российским экспортным центром и Минпромторгом РФ.

Ранее турэксперты объяснили, почему россияне стали массово ездить в Китай.