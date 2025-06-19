Сбер поможет китайским МСП найти партнеров по бизнесу в России

Сбер может помочь китайским предприятиям малого и среднего бизнеса (МСП) найти партнеров для сотрудничества в России. Об этом заявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин на сессии «Россия — Китай: бизнес-диалог» в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, банк активно работает с Китаем и видит большой потенциал для развития сотрудничества, особенно в сегменте МСП.

«У нас очень обширная повестка сотрудничества с Китаем. Я полностью разделяю позицию научно-исследовательского института, что потенциал еще огромный. Чтобы этот потенциал развивался, российский и китайский бизнес должны быть в хорошем контакте. Крупнейшие компании уже контакт установили. Там, на мой взгляд, все понятно», — сказал Ведяхин.

Первый зампред правления Сбера обратил внимание на то, что в сегменте МСП банк пока недорабатывает.

«Нам надо смотреть, как мы можем помочь друг другу. Уже сейчас мы берем китайских клиентов и находим для них проверенных контрагентов в России из числа клиентов Сбера, а их у нас 3,3 млн. Эту тему мы будем развивать», — добавил он.

Также Ведяхин сообщил, что количество китайских компаний малого и среднего бизнеса, открывших счета в Сбере, выросло на 50%. Он напомнил, что банк предоставляет методичку, которая помогает МСП запускать и вести бизнес в России.

Относительно помощи российскому бизнесу в выходе на китайский рынок Ведяхин уточнил, что Сбер активно сотрудничает с Российским экспортным центром и Минпромторгом РФ.

Первый зампред правления Сбера подчеркнул, что все программы, доступные у коллег, также реализуются в рамках работы банка.