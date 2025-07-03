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Путин раскрыл колоссальный шаг, который предстоит России

Путин: России предстоит запустить новый этап технологического развития
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Сергей Бобылев/РИА Новости

России предстоит сделать колоссальный шаг вперед, запустить новый этап технологического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума АСИ «Сильные идеи для нового времени».

Глава государства отметил, что именно талантливые и увлеченные граждане страны смогут сделать колоссальный шаг вперед и запустить новый этап технологического развития России.

Президент также подчеркнул, что озвученный шаг должен в полном смысле слова стать новым временем для страны.

20 июня Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что правительству необходимо контролировать внедрение новых технологий, а также подготовить ежегодный доклад о технологическом развитии России.

Путин также заявлял, что 2025 год определит технологическое развитие России. По словам главы государства, необходимо фиксировать те сферы и области, в которых предстоит обеспечить глобальное технологическое лидерство.

Ранее российская нейросеть помогла спасти пропавших в Новосибирской области детей.

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