Путин раскрыл колоссальный шаг, который предстоит России

России предстоит сделать колоссальный шаг вперед, запустить новый этап технологического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума АСИ «Сильные идеи для нового времени».

Глава государства отметил, что именно талантливые и увлеченные граждане страны смогут сделать колоссальный шаг вперед и запустить новый этап технологического развития России.

Президент также подчеркнул, что озвученный шаг должен в полном смысле слова стать новым временем для страны.

20 июня Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что правительству необходимо контролировать внедрение новых технологий, а также подготовить ежегодный доклад о технологическом развитии России.

Путин также заявлял, что 2025 год определит технологическое развитие России. По словам главы государства, необходимо фиксировать те сферы и области, в которых предстоит обеспечить глобальное технологическое лидерство.

Ранее российская нейросеть помогла спасти пропавших в Новосибирской области детей.