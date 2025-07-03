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В Литве хотят заменить русских работников «трудолюбивыми филиппинцами»

Глава МО Литвы призвала заменить русских сотрудников трудолюбивыми филиппинцами
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IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Литве следует отказаться от русскоязычных работников в пользу «трудолюбивых филиппинцев». Об этом на своей странице в соцсети X заявила глава минобороны Литвы Довиле Шакалене.

«Беспрецедентное количество русскоязычных мигрантов из постсоветских государств вызывает озабоченность по поводу национальной безопасности Литвы», — отметила она.

По мнению главы ведомства, нужно отказываться от «некачественных» русских работников и заменить их «прозападными трудолюбивыми филиппинцами».

3 июля командир Союза стрелков Литвы (LŠS) Линас Идзелис заявил, что Литва проигрывает информационную войну с Россией, поэтому нужно запретить социальные сети TikTok и Telegram из-за «пророссийских нарративов» в них.

Ранее Литва и Латвия перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян.

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