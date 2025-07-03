В Совфеде предложили запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Марина Сидухина внесла в Госдуму проект поправки в закон о продаже алкоголя в России. Законопроект опубликован на сайте Госдумы.

«Попытки законодательно поднять возраст, с которого разрешено приобретать алкоголь, предпринимались и ранее, в том числе по инициативе органов публичной власти, уполномоченных в сфере здравоохранения», — говорится в пояснительной записке.

Сидухина отметила, что аналогичный законопроект ранее предлагался Минздравом России в 2019 году. По ее словам, специалисты аргументировали нововведение тем, что головной мозг человека формируется до 21 года, а раннее употребление спиртосодержащих напитков может нанести вред здоровью.

Сенатор подчеркнула, что для предупреждения алкоголизации молодежи и укрепления традиционных семейных ценностей необходимо увеличить возраст продажи алкогольной продукции.

До этого глава Карелии Артур Парфенчиков и региональные депутаты предложили ввести запрет на розничную продажу алкоголя в магазинах на территории подвальных, подземных и цокольных этажей многоквартирных домов.

Ранее в российском регионе рухнули продажи алкоголя из-за «сухого закона».