Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закрытый указ о кадровых перестановках в силовых структурах. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный детектив» со ссылкой на копию документа, не опубликованного официально.

Согласно данным канала, в частности, врио главы главного управления МВД по Волгоградской области Дмитрий Свинов возглавил ГУ, Бэликто Базаров получил должность главы следственного управления Следственного комитета по Сахалинской области, врио главы следственного управления СК по республике Алтай Константин Мальцев возглавил СУ СК по тому же региону. Алексей Попов стал главой следственного управления СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Кроме того, президент уволил высокопоставленных сотрудников министерства юстиции, следственного комитета, министерства внутренних дел, МЧС. Среди них, например, начальник СУ СК по Кемеровской области Александр Безукладников; руководитель СУ СК по Кировской области Андрей Виноградов; главный инспектор МВД Дмитрий Петрунин; глава ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов и другие.

Ранее Путин продлил право на отсрочку от призыва для старообрядцев.