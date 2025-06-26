Путин продлил право на отсрочку от призыва для старообрядцев

Президент России Владимир Путин продлил до 2030 года право на отсрочку от призыва для старообрядцев. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовых актов.
Речь идет о тех категориях старообрядцев, которые приехали из-за границы и остались на постоянное место жительства на территории Дальневосточного федерального округа.
«Внести в Указ... изменение, заменив в пункте слова «в 2020 — 2025 годах» словами «в 2020 — 2030 годах», — говорится в документе.
Указ вступил в силу со дня его подписания главой государства.
Также Путин подписал указ о формировании организационного комитета по подготовке первого саммита Россия – Лига арабских государств (РСАС). Это следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале публикации правовых актов. Председателем назначен помощник президента России Юрий Ушаков. Ему поручено утвердить полный состав комитета в течение месяца.
Ранее Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна.