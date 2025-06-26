Путин продлил право на отсрочку от призыва для старообрядцев

Путин продлил до 2030 года право на отсрочку от призыва для старообрядцев

Президент России Владимир Путин продлил до 2030 года право на отсрочку от призыва для старообрядцев. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовых актов.

Речь идет о тех категориях старообрядцев, которые приехали из-за границы и остались на постоянное место жительства на территории Дальневосточного федерального округа.

«Внести в Указ... изменение, заменив в пункте слова «в 2020 — 2025 годах» словами «в 2020 — 2030 годах», — говорится в документе.

Указ вступил в силу со дня его подписания главой государства.

Также Путин подписал указ о формировании организационного комитета по подготовке первого саммита Россия – Лига арабских государств (РСАС). Это следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале публикации правовых актов. Председателем назначен помощник президента России Юрий Ушаков. Ему поручено утвердить полный состав комитета в течение месяца.

Ранее Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна.