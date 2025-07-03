Лукашенко высказался об участии Белоруссии в конфликте с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не участвует в конфликте с Украиной. Видеозапись с высказыванием белорусского лидера распространил Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко в День независимости Белоруссии посетил мемориальный комплекс «Курган Славы». Там он встретился с курсантом из Краматорска и поговорил с ним об Украине. Президент заявил, что украинцам в Белоруссии ничего не угрожает и пригласил их в гости.

«Приезжайте, мы всегда открыты для украинцев. Вы — наши люди. Никого не слушайте, что мы воюем или воевать собираемся с Украиной», — сказал он.

Также во время разговора с курсантом Лукашенко заявил, что не пустит его воевать на Украину. По словам президента, молодой человек в будущем будет защищать Белоруссию.

До этого Лукашенко заявил, что часто задумывается о «братской Украине» и о том, что стало причиной конфликта. Он выразил мнение, что к военному столкновению привело разрушение экономики, а также национализм. Лукашенко подчеркнул, что Россия и президент РФ Владимир Путин здесь ни при чем.

Глава Белоруссии заявил, что изначально на Украине были «обнищавшие люди и супербогатые олигархи», после чего им «подкинули национализм и крайнюю форму — фашизм».

Ранее Лукашенко обвинил Запад в попытке устроить «мировой пожар».