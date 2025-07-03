Лукашенко: Запад опять решил все свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре

Страны Запада в очередной раз решили все свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении к белорусам в День Независимости, передает РИА Новости.

По его словам, Запад хочет одновременно сжечь несколько миллионов жителей нашей планеты. Он подчеркнул, что сейчас все люди хотят объединиться, остановить «безумство» ради будущего всего человечества.

1 июля Лукашенко заявил, что довел до Вашингтона позицию Москвы по урегулированию российско-украинского конфликта. По его словам, спецпосланник президента США Кит Келлог пообещал главе республики «поработать» над тем, чтобы Киев не наносил удары по территории России. Лукашенко, это будет хороший шаг к прекращению конфликта.

Однако Келлог позднее заявил, что не обещал белорусскому лидеру Александру Лукашенко «поработать» над тем, чтобы ВСУ не били по России.

Ранее стало известно, что Лукашенко и Келлог обсуждали кроме конфликта на Украине.