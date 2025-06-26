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Глава Минобороны РФ заявил о необходимости бороться с терроризмом

Белоусов призвал ШОС наращивать коллективные действия для борьбы с терроризмом
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Александр Астафьев/РИА Новости

Военным ведомствам стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо наращивать коллективные действия для противодействия терроризму и другим угрозам. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов во время совещания с главами военных ведомств стран — участниц ШОС, передает РИА Новости.

По его словам, сегодня угрозы терроризма и экстремизма исходят из Сирии, Афганистана и Украины. Министр подчеркнул, что в таких условиях необходимо укреплять взаимодействие в рамках ШОС, сохранять курс на дальнейшее сближение в интересах укрепления стабильности.

Белоусов призвал усилить взаимодействия по линии оборонных ведомств, не оставлять консультации по вопросам обеспечения безопасности, уделять приоритетное внимание общим мероприятиям оперативной и боевой подготовки, расширять географию и тематику совместных учений.

Министр выразил уверенность в том, что реализация предложенных подходов будет способствовать поступательному развитию ШОС, наращиванию ее потенциала и укреплению авторитета на международной арене.

Ранее в России заявили о начале мировой войны.

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