В США сообщили об утрате интереса Трампа к Украине

Президент США Дональд Трамп практически полностью потерял интерес к Украине. К такому выводу пришла сотрудница аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавано, пишет Responsible Statecraft.

По ее мнению, Киев рассчитывал на сохранение постоянного и долгосрочного интереса к себе со стороны США в связи со сделкой о ресурсах. Однако это соглашение не помогло удержать интерес Трампа к Украине, считает Кавано. По ее словам, это особенно заметно в свете конфликта между Израилем и Ираном, в котором США принимает активное участие.

«Это свидетельствует о том, какое низкое место Украина <...> сейчас занимает в списке приоритетов Трампа», — отметила Кавано.

До этого политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что поддержка Киева изначально не входила в планы Трампа. Кроме того, эксперт указал на то, что у американского лидера изначально не сложились отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По мнению политолога, Трамп всегда рассматривал Украину в качестве «разменной монеты», в связи с чем его отношения с Зеленским не задались.

Ранее в Госдуме отказались считать, что США перестали поддерживать Украину.