Норвегия составила первую в своей истории стратегию по ядерной безопасности

Норвегия представила первую в своей истории национальную стратегию по обеспечению радиационной и ядерной безопасности. Об этом сообщил министр здравоохранения и социального обеспечения Ян Кристиан Вестре, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз.

«Я очень рад, что у нас появилась первая в стране национальная стратегия в этой сфере», — сказал министр.

Он отметил, что основной целью этой стратегии стала охрана здоровья и защита окружающей среды Норвегии.

В свою очередь глава МИД страны Эспен Барт Эйде заявил, что вопрос радиационной и ядерной безопасности приобретает особую важность на фоне роста глобальной напряженности.

Согласно пресс-релизу, стратегия была разработана после проверки состояния ядерной безопасности в стране Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в 2019 году. В рамках этого документа, Норвегия обязуется поддерживать высокий уровень защиты от радиоактивного излучения и ядерной безопасности для защиты здоровья населения и окружающей среды.

До этого директор Института Европы РАН Алексей Громыко заявил, что политика ядерного сдерживания актуальна как никогда, несмотря на заявления некоторых западных политиков.

Он подчеркнул, что ядерное оружие сегодня является одним главных сдерживающих факторов, и в этой реальности мир живет с 1945 года. Эксперт напомнил, что даже во времена Холодной войны при наличии множества региональных конфликтов между СССР и Западом стороны избегали прямой конфронтации. Он считает, что этот баланс позволило сохранить именно ядерное оружие.

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