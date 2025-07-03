На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Норвегия составила первую в своей истории стратегию по ядерной безопасности

Норвегия представила свою первую стратегию радиационной и ядерной безопасности
true
true
true
close
Depositphotos

Норвегия представила первую в своей истории национальную стратегию по обеспечению радиационной и ядерной безопасности. Об этом сообщил министр здравоохранения и социального обеспечения Ян Кристиан Вестре, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз.

«Я очень рад, что у нас появилась первая в стране национальная стратегия в этой сфере», — сказал министр.

Он отметил, что основной целью этой стратегии стала охрана здоровья и защита окружающей среды Норвегии.

В свою очередь глава МИД страны Эспен Барт Эйде заявил, что вопрос радиационной и ядерной безопасности приобретает особую важность на фоне роста глобальной напряженности.

Согласно пресс-релизу, стратегия была разработана после проверки состояния ядерной безопасности в стране Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в 2019 году. В рамках этого документа, Норвегия обязуется поддерживать высокий уровень защиты от радиоактивного излучения и ядерной безопасности для защиты здоровья населения и окружающей среды.

До этого директор Института Европы РАН Алексей Громыко заявил, что политика ядерного сдерживания актуальна как никогда, несмотря на заявления некоторых западных политиков.

Он подчеркнул, что ядерное оружие сегодня является одним главных сдерживающих факторов, и в этой реальности мир живет с 1945 года. Эксперт напомнил, что даже во времена Холодной войны при наличии множества региональных конфликтов между СССР и Западом стороны избегали прямой конфронтации. Он считает, что этот баланс позволило сохранить именно ядерное оружие.

Ранее в МИД РФ отреагировали на желание Эстонии принять самолеты НАТО с ядерным оружием

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами