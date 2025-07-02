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Политолог: политика ядерного сдерживания по-прежнему актуальна

Политолог Громыко: политика ядерного сдерживания может спасти мир
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Global Look Press

Несмотря на заявления некоторых западных политиков о том, что политика ядерного сдерживания постепенно уходит в прошлое, она актуальна как никогда. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал директор Института Европы РАН Алексей Громыко.

Он подчеркнул, что ядерное оружие на сегодняшний день является одним главных сдерживающих факторов, и в этой реальности мир живет с 1945 года.

«Это мощный сдерживающий фактор. И нельзя говорить о том, что вот эта политика взаимного сдерживания полностью провалилась и ушла в прошлое», — сказал Громыко.

Он напомнил, что даже во времена Холодной войны при наличии множества региональных конфликтов между СССР и Западом, включая Корею, Вьетнам и Афганистан, стороны избегали прямой конфронтации. Этот баланс, по его словам, позволяло сохранять именно ядерное оружие.

Накануне федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что делает ставку на сохранение американского ядерного зонтика на континенте, но открыт для дискуссий о создании соответствующего европейского щита.

Он подчеркнул, что европейцы должны сделать все, чтобы сохранить партнерство в ядерной сфере с Вашингтоном. Однако это не означает, что страны континента не могут обсуждать создание «атомной защиты» в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Ранее в США призвали запретить Ирану обогащение урана и разработку ракет.

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