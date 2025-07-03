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Политолог объяснил прекращение поставок военной помощи Украине от США

Политолог Блохин: Трамп изначально не планировал поддерживать Украину
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UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/Reuters

Поддержка Украины изначально не входила в планы президента США Дональда Трампа, кроме того, у него изначально не сложились отношения с Владимиром Зеленским. Об этом News.ru заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.

По мнению политолога, Трамп всегда рассматривал Украину в качестве «разменной монеты», в связи с чем его отношения с украинским лидером Зеленским не задались.

«Отказ от поддержки — это не результат того, что у них не сложилось. Не сложилось у них потому, что Трамп не хотел поддерживать Украину», — заявил Блохин.

До этого Politico писало, что Украина и США готовят телефонный разговор американского лидера Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского на фоне приостановки военной помощи ВСУ. Издание подчеркивает, что Киев также не был заранее проинформирован о планах США ограничить поставки ряда боеприпасов.

Ранее в Госдуме отказались считать, что США перестали поддерживать Украину.

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